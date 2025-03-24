«Чаще всего, приходят мамы с детьми. С утра мы тщательно готовимся к рабочему дню: выносим оборудование, моем, обрабатываем машинки специальной полиролью для сохранения блеска пластика, пылесосим, проверяем заряд», — рассказал Никита.

Скоро обещают добавить прокат роликов и лонгбордов. Также планируется открыть тир, кафе, оборудовать лаунж зону с пуфиками, установить батут и аттракцион детской рыбалки.

Сейчас прокат работает с 11:00 до 20:00. Информационных табличек о времени работы и прайса пока нет, но мы узнали, что взять напрокат детский транспорт можно на 10 или 20 минут: веломобиль и пони обойдутся в 250 или 400 рублей соответственно, машинки чуть дороже — 300 или 500 рублей.