Каток закрылся в начале марта, но разобрать до конца его ещё не успели. Зато рядом с павильоном, где был прокат коньков, уже открылся прокат детских автомобилей. По словам администратора Никиты, прошедшие выходные показали его востребованность.
«Чаще всего, приходят мамы с детьми. С утра мы тщательно готовимся к рабочему дню: выносим оборудование, моем, обрабатываем машинки специальной полиролью для сохранения блеска пластика, пылесосим, проверяем заряд», — рассказал Никита.
Скоро обещают добавить прокат роликов и лонгбордов. Также планируется открыть тир, кафе, оборудовать лаунж зону с пуфиками, установить батут и аттракцион детской рыбалки.
Сейчас прокат работает с 11:00 до 20:00. Информационных табличек о времени работы и прайса пока нет, но мы узнали, что взять напрокат детский транспорт можно на 10 или 20 минут: веломобиль и пони обойдутся в 250 или 400 рублей соответственно, машинки чуть дороже — 300 или 500 рублей.