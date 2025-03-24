Островок с напитками и едой навынос открылся на станции Нижегородская (на востоке БКЛ). В ассортименте сэндвичи, выпечка, закуски, десерты, кофе, чай, сезонные напитки. Департамент транспорта планирует открывать подобные кафе и на других станциях метро.
На станции зеленоградского «метро» в Крюково тоже есть кафе. Но в московском варианте остаётся достаточно пространства для прохода, если даже в кафе выстраивается очередь, и бариста не мерзнет зимой.
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