Соседи обсуждают такой способ парковки — просто встать на дороге, хорошо ещё, движение по ней слабое.

Один говорят, что это неумение парковаться или неуважение к другим водителям. Но другие отвечают, что этот водитель выбрал меньшее зло: «Ни один автомобиль не перекрыл, газон не испортил, проход из леса не закрыл — человек максимально старался»

Расскажите, как вы поступаете, когда приезжаете вечером домой и нет ни одного места для парковки?