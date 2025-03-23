В ночь на понедельник будет холодно, а потом начнёт стремительно теплеть. Со вторника начнётся облачная погода, пойдет небольшой дождь, но тоже будет тепло. К следующим выходным обещают до +15.

«На Школьном озере море уток-огарей», рассказывают местные жители. Льда ещё тоже много, но за следующую неделю он должен растаять.