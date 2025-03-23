25 кошек и пять собак ждут встречи с новой семьей. А еще на выставке — активности для детей и взрослых, благотворительный маркет. Приходите — мероприятие идёт до 19 часов.

А если не успеете сегодня — приходите 29 марта с 11 до 17 часов в Культурный центр «Зеленоград» (ДК) на выставку-пристройство бездомных животных из зеленоградского приюта.



