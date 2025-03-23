Почти в четыре раза выросло количество собираемого вторсырья за последние пять лет. Но в последние два года рост практически остановился — мусора для переработки собрали всего на десять процентов больше (за 2024-й год — всего плюс 3%).

В компании «Экотехпром», московском операторе по обращению с отходами, называют это «очень приятной тенденцией», не замечая остановку темпов роста. В «Экотехпроме» благодарят всех, кто «осознает важность раздельного сбора отходов».

Но сортирующих мусор пока ещё меньшинство — среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, таких около 35% — то есть перспективы для роста объема собираемого вторсырья огромные. Возможно, причина стагнации кроется в том, что все «осознанные» москвичи уже сортируют мусор, а для остальных — это слишком сложно и грязно.

Посмотрите на площадку для мусорных контейнеров возле корпуса 2008 (видео опубликовала экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Сорокина). Надо очень сильно осознавать важность раздельного сбора отходов, чтобы добраться до синего бака. Нелепые конструкции мусорных площадок вкупе с их неправильной эксплуатацией, которые мешают добраться до баков, просто вредят важному делу.

Если в вашем дворе тоже есть проблема с доступом к баку для вторсырья, с чистотой на мусорной площадке, пожалуйста, напишите адрес и пришлите фото/видео.