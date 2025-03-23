Сотрудники управы и Госавтоинспекции выяснили, что в проезде «наблюдается интенсивное движение транспорта и пешеходов». Поэтому, для повышения безопасности, нужен «лежачий полицейский». После этого управа вынесла вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения, которая поручила сделать дорожную неровность до конца августа.

Такие обходы с участием жителей главы управ проводят каждую субботу. Маршруты мы публикуем в группах микрорайонов — подпишитесь, чтобы не пропустить и напрямую донести свою боль до властей.