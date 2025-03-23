Впервые маркет пройдет на свежем воздухе — в центре нашего прекрасного города. Организаторы приглашают к участию мастеров Зеленограда и других городов, которые делают все самое натуральное, уютное, вкусное, удивляющее, вдохновляющее и душевное.
Прием заявок до 31 марта по ссылке.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Студия «Гармония тела» приглашает вас отпраздновать День рождения со СПА для головы «Гармония души» Реклама
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Первый продуктовый магазин открылся в домах 19-го микрорайона, построенных по реновации несколько лет назад Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Полный переход на электробусы в Моске откладывается на пять лет. Для Зеленограда это может означать стареющий автобусный парк Новости
Врач-невролог высшей категории Шевченко Ирина Александровна в клинике лечения спины и суставов «Золотые руки» Реклама