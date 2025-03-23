Мэрия продолжает уточнять график замены старых и шумных «номерных» вагонов на Замоскворецкой линии на новые поезда «Москва-2024». Раньше о полной замене поездов говорили туманно — «займет несколько лет», недавно уточнили — обновление закончат к концу 2026 года. И вот новые данные:

«Более 50% поездов на Замоскворецкой планируем обновить к концу 2025 года — будут ходить около 45 самых современных российских составов „Москва-2024“», — сказали в мэрии и добавили, что зеленая ветка одна из самых загруженных (800 тысяч поездок ежедневно).