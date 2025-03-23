«Соседи, переходите дорогу по правилам, пожалуйста — пешеходный переход левее на десять метров», — написал он в чате района.

Пешеходные переходы на перекрестке есть, но удобнее идти по кратчайшему маршруту. «Людям влом ходить по переходам — это же нужно обходить», поддерживает начинание Ирина, но соглашается, что переходы не очень удобные. А Ринат добавляет, что «люди в драку полезли, после того, как через ленты перекувырнулись».

Напишите в комментариях, поддерживаете ли вы такую соседскую активность? Есть ли возле вашего дома места, которые очень хочется улучшить? Если есть — что вы для этого сделали?