Скорость прокатных самокатов в Зеленограде ограничили до 20 км/ч. Возможно, это временно 23.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Обычно их максимальная скорость — 25 км/ч (вне медленных зон), однако пользователи стали замечать, что больше 20 самокаты не разгоняются, вне зависимости от сервиса проката.

Информацию об ограничении «Зеленоград.ру» подтвердили в службах поддержки всех трёх сервисов, но причины и перспективы называют разные.

«Теперь максимальная скорость самоката в некоторых районах города 20 км/ч — это новое правило города», — сказали в «Яндекс Go». В «Юрент» скупо подтвердили, что «установлено ограничение скорости до 20 км в час».

Однако в сервисе Whoosh было более разговорчивы и пояснили, что это ограничение скорости временное и введено из-за «погодных условий». Что не так с сегодняшней сухой и солнечной погодой, непонятно. Возможно, опасаются, что после ночных заморозков может быть скользко.

Как на самом деле, пока непонятно.

Ограничение максимальной скорости до 20 км/ч было введено на всей территории Москвы от МКАД до ТТК в середине прошлого года — это привело к двукратному снижению числа ДТП с самокатами. Однако в Зеленограде этот эксперимент не проводился.

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