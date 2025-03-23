Но к самокатам привыкать не нужно — увидели неправильную парковку, сфотографируйте так, чтобы был виден номер и проблема, и отправьте в службу проката:

Два года назад брошенные «как попало» самокаты планировали эвакуировать на спецстоянку, но насколько эта мера эффективна, непонятно.

На днях два депутата Госдумы предложили внесте в Кодекс об административных правонарушениях наказание за парковку арендных самокатов вне специально отведенных мест