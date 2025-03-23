Это уже как минимум третий сгоревший контейнер за неделю. Ещё как минимум два подожгли в среду. Подозреваемый в поджоге даже попал на камеру наблюдения (на третьем фото). Обратился ли «Жилищник» или владелец контейнера в полицию с заявлением о поджогах, пока неизвестно.
Пять лет назад, когда по городу прокатилась эпидемия поджогов мусорных контейнеров, заявлять в полицию никто не спешил. Префект Смирнов тогда приказал расследовать каждый случай поджога, но этот приказ, похоже, саботировали. Когда заявления подавали владелец контейнеров или жители, полиция на них фактически не реагировала.
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