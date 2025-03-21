- три моста в лесу между 9 и 12 микрорайонами (один на реке Сходе близ корпуса 1201 и два на Голеневском ручье)
- мост на реке Ржавка у МЖК
- мост через Болдов ручей за заводом «Микрон» (на дорожке к микрорайону Искра, Чашниково)
Ремонт планируют начать сразу после майских праздников и закончить к 10 июня. На это время мосты могут перекрыть для пешеходов.
Деревянные мостики будут демонтированы, вместо них установят металлические бетонированные сваи, металлическую раму, деревянный настил и металлическое ограждение (окрашенное масляной краской).
Таким же способом прошлой осенью в лесопарке уже обновили три других моста и две деревянные лестницы.
Заказчик этих работ — зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги», отвечающие за содержание лесопарка. Однако остаётся разрушенным ещё один мост — в лесу между 4, 9 и 12 микрорайонами рядом с корпусом 451 — он находится в зоне ответственности «Жилищника», восстанавливать его тоже планировали весной-летом.
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