Ремонт планируют начать сразу после майских праздников и закончить к 10 июня. На это время мосты могут перекрыть для пешеходов.

Деревянные мостики будут демонтированы, вместо них установят металлические бетонированные сваи, металлическую раму, деревянный настил и металлическое ограждение (окрашенное масляной краской).

Таким же способом прошлой осенью в лесопарке уже обновили три других моста и две деревянные лестницы.

Заказчик этих работ — зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги», отвечающие за содержание лесопарка. Однако остаётся разрушенным ещё один мост — в лесу между 4, 9 и 12 микрорайонами рядом с корпусом 451 — он находится в зоне ответственности «Жилищника», восстанавливать его тоже планировали весной-летом.