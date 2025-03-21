После него чистые дорожки в парке Победы становятся грязными. Он всё время заезжает на газон: лихо срезает углы, и просто разворачивается на газоне. ?

Впрочем, он такой не один. Его коллеги годами орудуют по всему городу, взрыхляя газоны и развозя грязь по дорожкам.

Когда жители жалуются, директор зеленоградского учреждения «Автомобильные дороги», отвечающего за уборку в парке и вдоль дорог, скупо отвечает: «работы по уборке грязи выполнены» — даже не добавляя, что пожурили тракториста.