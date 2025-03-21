Со следующей субботы последней остановкой на этих маршрутах будет «Середниковская улица» на Кутузовском шоссе. Сейчас автобусы этих маршрутов доезжают только до предыдущей остановки «Кутузовская слобода».
Новую остановку сделали вместе со спорткомплексом «Горизонт», который недавно построили на Середниковской улице. Но спорткомплекс ещё не работает, поэтому непонятно, кому пока может понадобится эта остановка, разве что посетителям штрафстоянки эвакуированных автомобилей.
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