Whoosh открыл сезон в Зеленограде на неделю позже «Яндекса» и «Юрента». Whoosh вернулся с партнерским предложением для подписчиков сервиса СберПрайм — бесплатный старт и 10% скидка на минуты.

Два других сервиса тоже не успели толком поработать — сразу после запуска, испортилась погода и самокаты отключили. Но теперь вернулась стабильная плюсовая температура и прокат самокатов снова доступен. Прокатных велосипедов «Велобайк» пока нет.