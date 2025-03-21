Сама администрация магазина сообщила о закрытии «на неопределенное время» без уточнения причин. Ничего не предвещало такого исхода — буквально накануне в магазин смонтировали кассы самообслуживания.

Впрочем, последние отзывы о магазине критические: говорят о запахе канализации, больших очередях, неработающем оборудовании, запахе тухлятины и палетах с товаром в проходах.