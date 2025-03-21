Ремонт в корпусе 1556 (школа 1194) стартует с июня и рассчитан на год. Весь следующий учебный год классы из этого корпуса вместе со своими классными руководителями будут учиться в других корпусах в первую смену. В школе уже прошли собрания, где администрация рассказала родителям о деталях и показала ролик с экскурсии в уже отремонтированную по программе «Моя школа» зданию в Митино (на видео).

Раньше стало известно о четырех других школьных корпусах, которые с апреля по июнь закроют на годичный ремонт. Но этот список может ещё пополняться. К примеру, родители говорят, что на ремонт закроют школу 609, ученики которой переедут частично в школу 854, частично — в здания детских садов.

Мы спрашивали в департаменте образования полный список школ, которые закроют на капитальный ремонт, но вместо списка получили нелепую отписку — мол, школы самостоятельно распоряжаются своим имуществом, включая здания, которые переданы им в управление. То есть в департаменте как бы не знают — над этим ответом плакали всей редакцией.

Зачем ремонт организован как секретная спецоперация, непонятно. Хотя даже мэр больше открыт, чем его подчинённые — сегодня он заявил, что в первые четыре школы в Москве уже отремонтированы по программе «Моя школа», ещё около 50 сделают в этом году (включая два зеленоградских здания), а всего планируют ремонтировать около ста школ в год.