Ещё одно школьное здание закроют на капитальный ремонт. Возможно, будут ещё 21.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Ремонт в корпусе 1556 (школа 1194) стартует с июня и рассчитан на год. Весь следующий учебный год классы из этого корпуса вместе со своими классными руководителями будут учиться в других корпусах в первую смену. В школе уже прошли собрания, где администрация рассказала родителям о деталях и показала ролик с экскурсии в уже отремонтированную по программе «Моя школа» зданию в Митино (на видео).

Раньше стало известно о четырех других школьных корпусах, которые с апреля по июнь закроют на годичный ремонт. Но этот список может ещё пополняться. К примеру, родители говорят, что на ремонт закроют школу 609, ученики которой переедут частично в школу 854, частично — в здания детских садов.

Мы спрашивали в департаменте образования полный список школ, которые закроют на капитальный ремонт, но вместо списка получили нелепую отписку — мол, школы самостоятельно распоряжаются своим имуществом, включая здания, которые переданы им в управление. То есть в департаменте как бы не знают — над этим ответом плакали всей редакцией.

Зачем ремонт организован как секретная спецоперация, непонятно. Хотя даже мэр больше открыт, чем его подчинённые — сегодня он заявил, что в первые четыре школы в Москве уже отремонтированы по программе «Моя школа», ещё около 50 сделают в этом году (включая два зеленоградских здания), а всего планируют ремонтировать около ста школ в год.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них Реклама
«Жилищник» заварил подъезд пятиэтажки с жильцами внутри Новости
Центр фотоники в Зеленограде начнет производство до конца года Новости
Количество жалоб на портал «Наш город» за февраль снизилось более чем в два раза Новости
Студия «Гармония тела» приглашает вас отпраздновать День рождения со СПА для головы «Гармония души» Реклама
Сбербанк планирует закрыть несколько зеленоградских офисов на реконструкцию Новости
Грязевая парковка обнаружилась между стадионом МИЭТа и рестораном «Дюшес» Новости
Ликвидация коллекций 2024 — в оптиках Lokamed. Скидки до -90% Реклама
Водитель въехал в стену «Зеленопарка» Новости
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Первый продуктовый магазин открылся в домах 19-го микрорайона, построенных по реновации несколько лет назад Новости
Классы «Умникум» с английским уклоном в Зеленограде Реклама
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
«Больно смотреть на лес после зимы» Новости
Жилой комплекс «My Space» в Зеленограде Реклама
«Жилищник», похоже, всерьез взялся за снос тамбурных дверей на несколько квартир Новости
Сезон проката самокатов могут открыть 15 марта, если не изменится погода Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Ребенок пострадал на пожаре в 8-м микрорайоне Новости
Дзюдоистка из МИЭТа вошла в сборную Москвы Новости
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама
Температуру отопления понизили до минимума, но добиться комфорта в межсезонье сложно Новости
Полный переход на электробусы в Моске откладывается на пять лет. Для Зеленограда это может означать стареющий автобусный парк Новости
Врач-невролог высшей категории Шевченко Ирина Александровна в клинике лечения спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Директора «Жилищника» премировали за чуткое отношение к жителю Новости
Бобры погрызли деревья в зеленоградском лесу Новости
Москвичи выбирают для тренировок выходные дни — по данным аналитиков «МегаФона» Реклама
Сгорела часть крытого рынка в Крюково Новости
Выпускница МИЭТа помогла уничтожить взвод танков в ходе СВО Новости
Впервые в Зеленограде — Дмитрий Колдун Реклама
Самая массированная атака беспилотников на Москву — к утру сбита 91 штука. Один человек погиб, девять ранено Новости
Коммунальщики не поделили яму на дороге — её починят только к лету Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру