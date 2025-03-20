Местные жители сообщили о проблеме в 10 утра: «Сейчас въезд на стройку через территорию гаража в корпусе 226. Там вставал фура для разгрузки — всё, пользоваться гаражом невозможно».

Они позвонили в полицию, но экипаж не может приехать быстро — «много аварий по Зеленограду». А когда полиция приедет, грузовик, возможно, уже уедет. «И так постоянно», — говорит местный житель в чате района.