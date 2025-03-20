В управе объяснили «Зеленоград.ру», что проход к школе не ограничен — на пешеходной зоне есть дублер, и для прохода организовали временные настилы. Но как узнать этом, когда пришёл в длинному ограждению, непонятно.

Подробные схемы и планы будущего благоустройства нигде не публиковались, жителям ничего не объясняли. Но в управе говорят, что на все вопросы отвечали во время еженедельных обходов территории. Но участие в обходах — дело добровольное. И лишать важной информации о жизни в районе тех, кто на неё не пришёл — по меньшей мере странно.

Заказчиком проекта благоустройства выступал «Жилищник» — «Зеленоград.ру» уже запросил в организации детали работ. Опубликуем всё, чем поделятся префектура и управляющая компания.