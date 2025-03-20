Во всех школах уже прошли родительские собрания, на которых рассказали об учебном процессе на «год ремонта» и о том, какими станут обновленные школы.

Все классы переведут в соседние школьные корпуса в том же составе, со своими классными руководителями, расписание и график питания останутся прежними, все возможности дополнительного образования тоже сохранятся, обещают в школах. Дети продолжат учиться в первую смену.

По планам, учебный процесс в отремонтированных корпусах возобновится с 1 сентября 2026 года. Подробнее о ремонте каждой из школ — в группах микрорайонов: 12, 14, 16, 18 (в закрепленных сообщениях).

Программу модернизации школьных зданий «Моя школа» начали реализовывать в Москве год назад — в Зеленограде первыми на годичный ремонт закрылись школы в 11-м и 14-м микрорайонах.

Описание капремонта напоминает программу реконструкции поликлиник — от здания оставят несущие конструкции, остальное переделают. Работы включают ремонт фасада и кровли, замену окон, инженерных коммуникаций, внутреннюю отделку. Подробнее о том, что делают и как будут выглядеть отремонтированные школы — на сайте «Ваша новая школа».

Масштабы реконструкции школ постепенно растут — в рамках проекта мэрия запланировала капитально отремонтировать большую часть московских школ. Многие из них расположены во дворах, и зеленоградцы рассказывают о связанных с этим неудобствах.

В департаменте образования не смогли предоставить редакции полный список школ, которые закроют на ремонт в 2025 году (даже когда сами школы уже объявили об этом). Какие школы ждет капитальный ремонт в 2026—2027 и в следующие годы — также пока неизвестно.