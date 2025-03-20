В среду около 17 часов загорелись контейнеры возле корпусов 1624 и 1625, сообщили местные жители и вызвали пожарных. Один контейнер начали тушить дворники.
Сообщают, что на одной из камер наблюдения было видно, что это именно поджог: «Инженер смотрел — поджег парень на самокате», сказала одна из жительниц.
Если так, поджигателя будет несложно вычислить, но для этого кто-то должен написать заявление в полицию. Пять лет назад, когда по городу прокатилась эпидемия поджогов мусорных контейнеров, заявлять в полицию никто не спешил. Префект Смирнов тогда приказал расследовать каждый случай поджога, но этот приказ, похоже, саботировали. Когда заявления подавали владелец контейнеров или жители, полиция на них фактически не реагировала.
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