Сообщают, что на одной из камер наблюдения было видно, что это именно поджог: «Инженер смотрел — поджег парень на самокате», сказала одна из жительниц.

Если так, поджигателя будет несложно вычислить, но для этого кто-то должен написать заявление в полицию. Пять лет назад, когда по городу прокатилась эпидемия поджогов мусорных контейнеров, заявлять в полицию никто не спешил. Префект Смирнов тогда приказал расследовать каждый случай поджога, но этот приказ, похоже, саботировали. Когда заявления подавали владелец контейнеров или жители, полиция на них фактически не реагировала.