Даша совмещает модельную карьеру с работой в Аэрофлоте и профессиональными танцами — в моделинге она находит возможность для самовыражения.

А сам проект Mash начал сотрудничать с московскими университетами (включая Universal University и Британскую высшую школу дизайна) — зеленоградские модели участвуют в проектах студентов-дизайнеров, получая опыт и практику.