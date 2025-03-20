Арина недавно решила сменить работу в МВД на модельную карьеру. Сейчас она учится в зеленоградском агентстве Mash и делает первые шаги в профессии, осваивая подиум и съемки.
Дана уже отучилась в Mash и сейчас активно работает в Москве, участвуя в крупных проектах и показах, развиваясь в индустрии моды.
Даша совмещает модельную карьеру с работой в Аэрофлоте и профессиональными танцами — в моделинге она находит возможность для самовыражения.
А сам проект Mash начал сотрудничать с московскими университетами (включая Universal University и Британскую высшую школу дизайна) — зеленоградские модели участвуют в проектах студентов-дизайнеров, получая опыт и практику.
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