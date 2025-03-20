Участники акции получают кешбэк 20% на товары для детей и беременных — более 15 тысяч наименований, включая подгузники, игрушки, одежду, смеси, питание (список).
Присоединиться к программе можно на сайте, в мобильном приложении или в телеграм-боте @AuchanRusbot: для детей нужно указать номер свидетельства о рождении, для беременных — номер справки и название выдавшего её учреждения.
Кешбэк 20% начисляют при покупках в любом магазине «Ашан», «Атак», включая интернет-магазин и фирменное мобильное приложение. Акция будет действовать до конца 2025-го года.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама
Врач-невролог высшей категории Шевченко Ирина Александровна в клинике лечения спины и суставов «Золотые руки» Реклама