Участники акции получают кешбэк 20% на товары для детей и беременных — более 15 тысяч наименований, включая подгузники, игрушки, одежду, смеси, питание (список).

Присоединиться к программе можно на сайте, в мобильном приложении или в телеграм-боте @AuchanRusbot: для детей нужно указать номер свидетельства о рождении, для беременных — номер справки и название выдавшего её учреждения.

Кешбэк 20% начисляют при покупках в любом магазине «Ашан», «Атак», включая интернет-магазин и фирменное мобильное приложение. Акция будет действовать до конца 2025-го года.