Почти на 6% подешевели за февраль новые квартиры в районе Крюково — до 223,5 тысяч за квадратный метр, подсчитали для РБК аналитики компании «НДВ-Недвижимость». Это самые быстрые темпы снижения цены среди других районов Москвы, хотя квартиры в Крюково и так одни из самых дешевых.

«Лидерство Крюково по доступности первичного жилья связано с удаленностью от МКАД и плохой транспортной доступностью», — говорит аналитик.

По данным других аналитиков, из компании «Метриум», в конце прошлого года самое доступное жилье среди новостроек Старой Москвы также было в районе Крюково. При этом снижение цены в 5% было зафиксировано по итогам целого года, а не за месяц, как сейчас.

Новостройки в Крюково — это ЖК «Зеленый парк» (22-й микрорайон), а также дом с апартаментами Wellbe напротив 14-го. Также на рынке могут появиться квартиры в новых домах по реновации в 19-м микрорайоне.