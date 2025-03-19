Вообще, в магазине дептранса большой ассортимент: сувениры, одежда, посуда, канцтовары. Есть и вагоны — деревянный пазл поезда «Москва 2020».

———

Есть своя коллекция сувениров и у «Зеленоград.ру»: шопперы, открытки, наклейки, носки, обложки для паспорта с уникальными принтами — отличные подарки себе и всем, кто любит Зеленоград. Вся прибыль от продажи идёт на работу нашей редакции. Купить зеленоградский мерч можно на «Озоне», в салоне красоты «Персона» в Зеленопарке и в мастерской декора в ДНП Зеленая усадьба.