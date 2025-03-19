Решение об очистке или промывке фасада принимается «по мере необходимости» (по решению окружной комиссии) — таких домов гораздо меньше, один-два десятка в каждом районе.

Моют фасады со строительных лесов, подвесных люлек или иным способом — как решат организовать работу. Моющие средства и технологии выбирают, исходя из типа покрытия фасада и характера загрязнений (всё это определено в нормативе ЖНМ-2007/03).

Недавный шторм показал, что многие зеленоградские фасады требуют закрепления элементов облицовки. Проблема есть как в домах после капитального ремонта, так и в новостройках ЖК «Зеленоград Сити» (3-й микрорайон) и «Зеленый парк» (22-й микрорайон) — декоративные элементы отлетают от ветра.