Это регулярная работа — после зимы фасады зданий необходимо осматривать и отмечать в специальном журнале найденные дефекты, меры по их устранению, решение о включении фасада в план ремонта. У нескольких сотен зеленоградских домов промоют цоколи, домовые знаки, отремонтируют входные группы, водоотводы, отмостки.
Решение об очистке или промывке фасада принимается «по мере необходимости» (по решению окружной комиссии) — таких домов гораздо меньше, один-два десятка в каждом районе.
Моют фасады со строительных лесов, подвесных люлек или иным способом — как решат организовать работу. Моющие средства и технологии выбирают, исходя из типа покрытия фасада и характера загрязнений (всё это определено в нормативе ЖНМ-2007/03).
Недавный шторм показал, что многие зеленоградские фасады требуют закрепления элементов облицовки. Проблема есть как в домах после капитального ремонта, так и в новостройках ЖК «Зеленоград Сити» (3-й микрорайон) и «Зеленый парк» (22-й микрорайон) — декоративные элементы отлетают от ветра.