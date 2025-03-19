Яна Козырева учится в магистратуре института СПИНТех по направлению направлению «Программная инженерия».
В боевом самбо, в отличие от спортивного, есть удушающие приему, а также удары, которые можно наносить любыми частями тела, включая локти, колени и голову.
«Дисциплина „женское боевое самбо“ появилась совсем недавно, — говорит Яна. — В прошлом году я участвовала в соревнованиях без подготовки по ударной технике и заняла третье место. В этом году я решила за три месяца до чемпионата посещать специализированные тренировки. Эта победа очень важна для меня, так как даёт право участвовать в Чемпионате мира».
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