Мужчины госпитализированы, их состояние пока неизвестно. Судя по видео, люлька была подвешена на автовышку, подвес оборвался, она упала. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства ЧП, а также ответственных за технику безопасности.
Происшествие случилось при строительстве производственного здание. Похоже, оно расположено в Алабушево — прокуратура это не уточняет. Если вы знаете, пожалуйста, напишите.
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