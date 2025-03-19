Мужчины госпитализированы, их состояние пока неизвестно. Судя по видео, люлька была подвешена на автовышку, подвес оборвался, она упала. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства ЧП, а также ответственных за технику безопасности.

Происшествие случилось при строительстве производственного здание. Похоже, оно расположено в Алабушево — прокуратура это не уточняет. Если вы знаете, пожалуйста, напишите.