Пройти может только здоровый и смелый. А с детской коляской, например, не стоит даже и пытаться.
Пешеходный проход перегородил осенью собственник участка, на котором находится тропа — группа компаний Fresh. Но народная тропа сохранилась. Бесплатные автобусы из Зеленограда в «Лемана Про» теперь ходят раз в час, в «Зеленопарк» — раз в полчаса.
Разные чиновники обещали поспособствовать в решении проблемы с пешеходным проходом, но изменений пока нет.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама
Врач-невролог высшей категории Шевченко Ирина Александровна в клинике лечения спины и суставов «Золотые руки» Реклама