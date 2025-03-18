Пройти может только здоровый и смелый. А с детской коляской, например, не стоит даже и пытаться.

Пешеходный проход перегородил осенью собственник участка, на котором находится тропа — группа компаний Fresh. Но народная тропа сохранилась. Бесплатные автобусы из Зеленограда в «Лемана Про» теперь ходят раз в час, в «Зеленопарк» — раз в полчаса.

Разные чиновники обещали поспособствовать в решении проблемы с пешеходным проходом, но изменений пока нет.