Машины, пытающиеся заехать на парковку возле магазина «Азбука вкуса» на Московском проспекте, часто перегораживает половину дороги — мешают въезжать в город с Ленинградки и выезжать из 5-го микрорайона.

Полтора года «Зеленоград.ру» требует от чиновников: «надо что-то с этим делать». Предлагали варианты: изменить порядок въезда, сделать «вафельную разметку» — на всё получали отказ. От чиновников поступило лишь одно предложение — сделать эту парковку платной. После всего этого мы попросили вмешаться лично префекта Смирнова — только после этого проблему повторно обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения.

Выяснилось очевидное: парковка частично расположена на участке, который находится в аренде у ТЦ в корпусе 514. То есть другая часть — на городской земле. Возможно, именно два «хозяина» с разными подходами и интересами привело к затягиванию решения проблемы.

Как бы там ни было, поручили управе вместе с собственником ТЦ «проработать вопрос организации единого городского парковочного пространства с учетом необходимости внесения изменений в земельно-правовые отношения». Срок — до конца сентября.

Когда что-то изменится «на земле», всё ещё непонятно — возможно, будут ждать включения Московского проспекта в городскую программу комплексного благоустройства. Его давно обещают, но никак не начнут.