Зоны платной парковки появились возле этих станций на улицах: Ленинский проспект, Московский проезд, улицы Октябрьская, Чапаева, Кирова, проезд Кирова-Горького, улица Горького.
Тариф 40-50 рублей за час. Оплатить парковку можно с помощью приложения «Парковки России» или смс на номер 7757 (в Москве такая же схема). Штраф за неоплату парковки — 2500 рублей.
Платные парковки помогают городу справиться с хаотичной парковкой, затрудняющей движение по дорогам, объясняют в областном министерстве транспорта.
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