Тариф 40-50 рублей за час. Оплатить парковку можно с помощью приложения «Парковки России» или смс на номер 7757 (в Москве такая же схема). Штраф за неоплату парковки — 2500 рублей.

Платные парковки помогают городу справиться с хаотичной парковкой, затрудняющей движение по дорогам, объясняют в областном министерстве транспорта.