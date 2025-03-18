29-летнего владельца квартиры задержали за «систематическое предоставление своей квартиры для употребления наркотических средств», сообщили в полиции. В квартире нашли использованные шприцы со следами веществ и другие приспособления для употребления наркотиков. Местные жители говорят, что это было в 504-м корпусе. Организация притона наказывается по уголовной статье лишением свободы на срок до четырех лет.

Нашли и посетителей притона — мужчин и женщин от 19 до 35 лет. В их отношении составили административные протоколы за потребление наркотиков без назначения врача. За это полагается штраф от четырех до пяти тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток.