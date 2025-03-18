На склад сети «Кладовкин» в корпусе 360 можно будет арендовать боксы разной площади для хранения личных вещей. Склад откроют в подвале бывшего магазина «Протор» (ближе к Московскому проспекту), на фасаде уже появилась вывеска склада. Когда склад точно откроется, пока неизвестно, но можно оставить заявку — обещают связаться и сообщить. Такие сервисы в Зеленограде уже есть: например, Zesklad в «Зеленопарке» или «СамСклад» в Западной промзоне.
А вот магазин «Рыбная бухта», который открылся в том же здании осенью, собирается закрываться. Он планирует работать в марте, а затем переедет в Красногорск, сообщили корреспонденту «Зеленоград.ру» в магазине. На этапе аренды помещения во «Флейте» владельцу обещали, что сквозной проезд вдоль дома доделают в 2025 году, но этого так и не произошло. Покупатели, приезжающие из других микрорайонов, не могут ни подъехать, ни поставить машину — из-за этого страдает торговля, говорят в магазине.