В «Жилищнике» проблему признали и пообещали переустановить скамейки до конца марта. При этом благоустройство двора корпуса 1645 прошло в 2023 году, заказчиком выступал сам «Жилищник» — кто принимал работы и почему на то, чтобы заметить недочет потребовалось два года и специальная жалоба, непонятно.

Неправильно установленные скамейки — проблема всего города. Иногда их ставят на землю, а не на твердое покрытие и со временем они врастают в землю. Иногда скамейку ставят на дорожку, а не в специальный карман и они мешают проходу и проезду уборочной технике. Иногда их вовсе не ставят и дорога для пожилых людей становится невыносимой. Почему нельзя так просто взять и сразу поставить скамейку хорошо — одна из величайших загадок нашего города.