Однако во время разбора этого ДТП на комиссии по безопасности дорожного движения выяснилось, что в этом месте пешеходы систематически переходят дорогу, а до ближайших переходов около двухсот метров. Поэтому решили сделать здесь пешеходный переход со светофором.

Удивительная история: потребовалась гибель человека, чтобы обнаружить очевидное — в этом месте не хватает перехода, а идти до ближайших людям неудобно.

Ещё удивительней, что после этого откровения на обустройство перехода со светофором отвели целых полтора года. Возможно, для ускорения работ потребуется ещё один погибший пешеход.