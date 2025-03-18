Вечером 17 января пешеход решил перейти улицу Каменка между корпусами 1818 и 1516 — там его сбил водитель легковой машины. Через несколько дней пострадавший пешеход скончался.
Пешеходного перехода в этом месте нет и Госавтоинспекция в карточке ДТП отмечает, что переход нарушил правила, так как в зоне видимости был перекресток с переходом.
Однако во время разбора этого ДТП на комиссии по безопасности дорожного движения выяснилось, что в этом месте пешеходы систематически переходят дорогу, а до ближайших переходов около двухсот метров. Поэтому решили сделать здесь пешеходный переход со светофором.
Удивительная история: потребовалась гибель человека, чтобы обнаружить очевидное — в этом месте не хватает перехода, а идти до ближайших людям неудобно.
Ещё удивительней, что после этого откровения на обустройство перехода со светофором отвели целых полтора года. Возможно, для ускорения работ потребуется ещё один погибший пешеход.