Неизвестный мужчина с целым рюкзаком электронных сигарет пришёл в воскресенье ко входу «Пятёрочки» возле Крюковского рынка. Его уже ждала группа детей школьного возраста — читатель «Зеленоград.ру» Константин насчитал около 20 человек.

«Я услышал, как они говорили, что „он“ придёт к 16:30 и решил понаблюдать — это оказалось правдой». Из разговоров детей Константин понял, что продавец заранее назначает им встречу, но как именно это происходит, неизвестно. «Полицию тут, конечно, было бессмысленно вызывать — еще и нападут, но нужно с этим что-то делать», — добавил Константин.

Возможно, этот бизнес расцвел после 14 февраля, когда резко выросла ответственность за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов — должностные лица могут заплатить штраф 500-700 тысяч, юридические лица 1,5-2 млн. Для граждан штраф тоже вырос до 200-300 тысяч рублей, но такого гражданина надо ещё поймать.

Если вы что-то знаете о нелегальной продаже сигарет и вейпов в Зеленограде, пожалуйста, напишите.