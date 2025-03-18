Спортивно-досуговый Центр «Фаворит» — это государственное бюджетное учреждение, которое проводит мероприятия и организует спортивные секции, творческие студии, тематические клубы и объединения для жителей района Крюково всех возрастов.

Спортивный зал в корпусе 1444 планируют ремонтировать летом, в этот момент он будет закрыт. Одновременно работы пройдут в новом помещении ГБУ «Фаворит» в корпусе 2013, после чего оно откроется. Сроки могут сдвинуться в зависимости от конкурса и работы подрядчиков.

Сейчас объявлен конкурс на разработку проекта капремонта в существующих и новых помещениях. Это ремонт потолков, межэтажных перекрытий, полов, окон, дверей, инженерных систем — вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, электрики. А также внутренние отделочные работы. На проектирование даётся месяц, затем будут искать подрядчика работ.

В корпусе 1444 «Фаворита» проводит спортивные занятия для детей и взрослых. Это часть нежилого помещения площадью 406 квадратных метров. Новые же помещения на первом этаже жилого корпуса 2013 — поменьше, 175 и 77 кв.м. Пока там голые стены. Что откроют в 2013 после ремонта, будет известно позже.