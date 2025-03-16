Однако некоторые соседи считают, что его догадка вполне вероятна: «В прошлом году трёх битых белок находила в лесопарке — кто-то развлекается пневматикой», — рассказала Оксана. Другой местный житель Юрий добавил, что недавно видел в лесы несколько человек, которые стреляли по мишеням.

После разговора со знакомым полицейским, Оксана уверена, что заявление о таком происшествии не примут: «Это надо за руку поймать, в отделение привести и признательные показания получить». Однако зоозащитница Анна Фельдман считает, что полиция обязана разбираться в таких делах, вне зависимости от вероятности найти стрелка.

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