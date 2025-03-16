Наш читатель обратил внимание на неровные оконные проёмы в здании строящегося гостиничного комплекса «Сигма Силино» на Алабушевской улице.
Хорошо видно, что они находятся не на одной вертикали, а изгибаются — отсюда и сравнение с архитектурой Антонио Гауди, который избегал прямых линий на фасаде.
И действительно — это не ошибка строителей. Таким фасад и задумал архитектор — на рендере видно, что в итоге высокие оконные проемы образуют волнообразную линию.
Как это будет в реальности, увидим уже в следующем году. Сдачу комплекса из двух 14-этажных корпусов почти на пятьсот апартаментов обещают во второй половине 2026-го года.
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