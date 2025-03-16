И действительно — это не ошибка строителей. Таким фасад и задумал архитектор — на рендере видно, что в итоге высокие оконные проемы образуют волнообразную линию.

Как это будет в реальности, увидим уже в следующем году. Сдачу комплекса из двух 14-этажных корпусов почти на пятьсот апартаментов обещают во второй половине 2026-го года.