Мы часто ругаем их за отдельные ошибки, но нельзя не признать — в общем и целом коммунальное хозяйство в Москве работает хорошо. На днях особо отличившихся отметили в префектуре официальными благодарностями, грамотами и званиями (на фото).

Когда они работают хорошо, их труд незаметен, это воспринимается как должное. Поэтому давайте скажем им спасибо хотя бы сегодня — напишите в комментариях благодарность зеленоградским сотрудникам ЖКХ за их незаметный, но важный труд.