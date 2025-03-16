Мы часто ругаем их за отдельные ошибки, но нельзя не признать — в общем и целом коммунальное хозяйство в Москве работает хорошо. На днях особо отличившихся отметили в префектуре официальными благодарностями, грамотами и званиями (на фото).
Когда они работают хорошо, их труд незаметен, это воспринимается как должное. Поэтому давайте скажем им спасибо хотя бы сегодня — напишите в комментариях благодарность зеленоградским сотрудникам ЖКХ за их незаметный, но важный труд.
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