После жалобы местной жительницы управа заметила проблему — теперь комиссия по безопасности дорожного движения решила поставить на въезде на парковку знак «Въезд грузовикам запрещен» (знак 3.1 с табличкой 8.4.1). А чтобы требования знака не нарушали, добавить бетонные блоки таким образом, чтобы легковые машины могли проехать, а грузовики — нет. Блоки поставят до конца апреля, а знак — до конца июня.

Впрочем, как показывает многолетняя практика, никакие бетонные блоки не будут панацеей — обычно их не крепят к асфальту, и рано или поздно блоки сдвигают, открывая проезд.