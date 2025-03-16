«Дочь с друзьями пошла на концерт, эвакуировали, куртки забрать не дали, оцепили лентой, причину не называют», сообщила читательница «Зеленоград.ру»

Затем в клуб приехали кинологи. «Просим набраться терпения, приносим извинения за доставленные неудобства», сообщили сначала в клубе, но буквально через пять минут добавили, что кинологу нужно больше времени, а вещи из гардероба выдадут в воскресенье после 12 часов. Однако позже один из наших читателей сообщил, что одежду из гардероба все-таки выдали.

Саму певицу охрана со сцены увела охрана — всё получилось, как в её песне Oops: «В клуб забегают саперы / Сегодня на сцене реальная бомба». Зрители тоже отмечают, что «концерт просто бомба».

Концерт, видимо, переносится. Информацию о новой дате концерта в клубе Sova обещали сообщить в понедельник. Если вы знаете подробности происшествия, пожалуйста, напишите