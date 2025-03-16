Если температура держится выше нуля больше трех дней, прочность льда снижается на 25%. Растаявший и повторно замерзший лёд — тонкий и опасный. Внешне он молочного цвета, мутный, серый и пористый Выход на такой лёд практически всегда опасен. Тем более, когда это делают дети без взрослых, тем более проверяя прочность льда: бегая, прыгая, топая.

С начала года в Москве и области из-за ЧП на воде погибло четыре человека. Не стоит пополнять их число. Если что, звоните 112.