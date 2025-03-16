На парковке прокатных самокатов возле корпуса 900 пять человек явно моложе 18 лет пытаются арендовать самокаты Яндекса. «Ну что, поехали?», говорит один из них на видео читателя «Зеленоград.ру».

Прокат самокатов в Зеленограде заработал сегодня днём и пока совершенно непонятно, получится ли с помощью проверки возраста исключить использование самокатов несовершеннолетними — это запрещено правилами проката.

Лазеек для обхода контроля возраста довольно много. От использования пяти «пробных» поездок, в течение которых этот контроль необязателен, до использования аккаунта/телефона кого-то из взрослых — если на этом самокатчика поймают, владельцу аккаунта грозит штраф в сто тысяч рублей.

Если вы увидели детей на прокатных самокатах, а также поездки по двое на одном самокате, попробуйте сфотографировать их так, чтобы был виден номер, и запомнить место и время съемки — так сервисы проката смогут найти арендатора и наказать его за нарушение правил.