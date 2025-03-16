В ассортименте стиральные и посудомоечные машины, холодильники, духовые шкафы, варочные панели, вытяжки, чайники, тостеры, микроволновки и другая бытовая техника. При покупке в фирменном магазине предоставляют расширенную гарантию. Магазин находится в галерее электроники «Меги»
Candy Group — итальянская группа компаний, крупный производитель бытовой техники, одна из ведущих компаний по крупной бытовой технике. Дочерняя компания китайского производителя Haier.
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