С 15 марта билеты в некоторые московские учреждения культуры стали именными. В их числе оказались Культурный центр «Зеленоград» (ДК) и театр «Ведогонь». Вот основные правила покупки и прохода:

— Данные посетителя — ФИО и документ — вводятся при покупке билета. А при проходе взрослым и детям нужно предъявлять билет и удостоверение личности. Это может быть российский или заграничный паспорт, водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении.

— Можно предъявить не оригинал документа, а его данные из приложений «Госуслуги» или «Мой ID». Документы нужно предъявлять на каждого зрителя. При этом купить билет можно на один документ, а на входе предъявить другой (например, купили на паспорт, а на входе показали водительские права). Можно показать фотографию документа.

— Несовершеннолетние тоже должны предъявить документ (или его копию, скан). Для детей до 14 лет это может быть свидетельство р рождении или загранпаспорт. Если их нет, родителям необходимо предъявить документа, подтверждающие родство.



— Билет можно переоформить на другого человека, но, похоже, накануне мероприятия сделать это не получится. Например, в «Ведогонь-театре» переоформить билет можно не позднее 2-10 дней до начала спектакля (в зависимости от места покупки билета).

В ДК просят приходить на спектакль заранее — за один час до начала мероприятия. А чтобы убить время до начала, посетить выставки современного искусства в фойе первого и второго этажа. Новые правила нужны для защиты от перекупщиков и «для повышения безопасности», считают в мэрии.



