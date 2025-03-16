Главная новинка сезона — попытка избавиться от несовершеннолетних самокатчиков, которым запрещено пользоваться прокатом и которые являются причиной большого числа ДТП с пострадавшими. Для этого будут проверять возраст пользователей проката через портал мэрии. За передачу своего аккаунта несовершеннолетним сервисы проката взимают штраф в сто тысяч рублей.

Впрочем, возможностей для обмана системы остаётся ещё достаточно — без проверки возраста можно пользоваться прокатом пять раз и этого может хватить, чтобы ребенок покатался до 15 раз на один аккаунт (по пять раз в каждом сервиса)