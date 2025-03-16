На парковки уже привезли самокаты «Яндекса» и «Юрента», в приложении они стали доступны в субботу днём. Когда появится третий сервис — Whoosh, пока неизвестно.
Главная новинка сезона — попытка избавиться от несовершеннолетних самокатчиков, которым запрещено пользоваться прокатом и которые являются причиной большого числа ДТП с пострадавшими. Для этого будут проверять возраст пользователей проката через портал мэрии. За передачу своего аккаунта несовершеннолетним сервисы проката взимают штраф в сто тысяч рублей.
Впрочем, возможностей для обмана системы остаётся ещё достаточно — без проверки возраста можно пользоваться прокатом пять раз и этого может хватить, чтобы ребенок покатался до 15 раз на один аккаунт (по пять раз в каждом сервиса)
Главное разочарование сезона — отсутствие попыток городских властей хотя бы начать заниматься созданием отдельной инфраструктуры для самокатов и велосипедов. Без этого водители средств индивидуальной мобильности и пешеходы обречены делить тротуары — это нервирует и тех, и других.
При этом прокатные самокаты стали массовым видом транспорта — только среди читателей «Зеленоград.ру» ими пользуется каждый пятый (20%), показали результаты опроса.