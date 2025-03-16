Всё, что было плохо закреплено и могло оторваться, улететь или упасть — отрывалось, улетало и падало. Вот лишь несколько примеров.

Отлетели панели фасадной облицовки башен на Центральном проспекте. Их поставили относительно недавно в ходе капремонта. С тех пор они постоянно гремели даже при небольших порывах ветра, говорят местные жители.