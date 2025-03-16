Всё, что было плохо закреплено и могло оторваться, улететь или упасть — отрывалось, улетало и падало. Вот лишь несколько примеров.
Отлетели панели фасадной облицовки башен на Центральном проспекте. Их поставили относительно недавно в ходе капремонта. С тех пор они постоянно гремели даже при небольших порывах ветра, говорят местные жители.
Ветер сорвал покрытие детской площади из искусственной травы, которое, вероятно, было закреплено так, что под него могло задувать.
Недавно посаженное дерево повалило на площадке ОЭЗ «Алабушево». Очевидно, дерево ещё не успело укорениться (хотя, похоже, корни при посадке даже не освободили), но ствол никак не закреплен, что обязательно нужно делать.
Всего, по данным префектуры, в городе упало 12 деревьев, как минимум одно — на припаркованную машину.